Британія приєднається до фінансування озброєнь для України через програму ЄС

Європейський Союз дозволить Великій Британії взяти участь у програмі кредитування України на суму 90 млрд євро, щоб британські компанії могли бути учасниками тендерів на закупівлі озброєння для Києва.

Про це пише The Times.

Програма кредитування дозволить Україні придбати озброєння на суму до 60 млрд євро протягом наступного року. Але, згідно з чинними правилами ЄС, британські компанії мають право брати участь у тендерах лише на обладнання, яке не можуть надати оборонні виробники з країн ЄС. Чиновники хочуть домогтися розширення доступу, що дозволить британським фірмам конкурувати на рівних умовах з європейськими виробниками, пише The Times.

Участь Британії, ймовірно, включатиме платіж близько 390 мільйонів фунтів стерлінгів (437 млн євро), але остаточну суму ще не узгодили.

Джерело The Times підтвердило, що Британія веде переговори про приєднання до програми кредитування України. Представники ЄС не мають заперечень щодо участі британських оборонних компаній у тендерах на закупівлі для України, що фінансуються за рахунок позики.

"Хоча було б не правильно коментувати внутрішні дискусії ЄС, але ми продовжуємо добросовісно розглядати будь-які пропозиції", — сказав чиновник.