Британія виділить £142 млн на підтримку України взимку

Серед заходів – ремонт критично важливих систем водо- та теплопостачання, підтримка засобів до існування та робочих місць, а також зміцнення стійкості України в умовах четвертої зими війни.

Велика Британія оголосила про виділення 142 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 160 млн євро) для підтримки України в зимовий період.

Про це повідомляє МЗС Британії.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, яка перебуває в Україні з першим офіційним візитом на посаді, заявила, що 100 мільйонів фунтів будуть спрямовані на гуманітарну допомогу цивільному населенню прифронтових територій, захист найбільш вразливих верств населення та екстрену підтримку постраждалих від російських атак. Серед заходів – ремонт критично важливих систем водо- та теплопостачання, підтримка засобів до існування та робочих місць, а також зміцнення стійкості України в умовах четвертої зими війни.

Ще 42 мільйони фунтів будуть використані на ремонт електромереж та створення захисних систем для газової та енергетичної інфраструктури на зиму.

Купер підкреслила:

"Завдяки нашій постійній військовій підтримці, життєво важливому фінансуванню, оголошеному сьогодні, 100-річному партнерству між Великою Британією та Україною та нашому лідерству в “коаліції рішучих”, ми будемо поруч з Україною для досягнення справедливого і тривалого миру".

Міністерка також додала:

"Обстріли путіним мирного населення України, затягування мирних переговорів і кричуща зневага до людського життя мають припинитися".