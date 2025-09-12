Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британія запровадила масштабні санкції проти росії

12 вересня 2025, 11:44
Британія запровадила масштабні санкції проти росії
Фото: з вільного доступу
Санкції націлені на "тіньовий флот", що перевозить російську нафту.

Велика Британія запровадила 100 нових санкцій проти росії, щоб скоротити джерела доходів і постачання для її військової машини.

Про це заявив британський уряд.

Санкції націлені на "тіньовий флот", що перевозить російську нафту, а також на ключових постачальників військових компонентів. Під нові обмеження потрапили 70 кораблів та 30 компаній і осіб, що підтримують воєнну машину росії, постачаючи електроніку, хімікати та вибухівку, які використовуються для виробництва ракет і систем озброєння.

Серед постачальників – китайська компанія Shenzhen Blue Hat International Trade Co., Ltd. з двома російськими співвласниками та турецька Mastel Makina Ithalat Ihracat Limited Sirketi з її генеральним директором. Поставлена електроніка застосовується у ракетах "Іскандер", Х-101 та російських дронах.

Британський уряд зазначає, що санкції вводяться на тлі безрозсудних російських авіаударів, які порушили повітряний простір НАТО в Польщі та пошкодили будівлю Кабінету міністрів у Києві.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер у цей час перебуває в Києві з візитом, підкреслюючи підтримку України у боротьбі проти російської агресії.

"Ці санкції ще більше посилюють економічний тиск на росію, націлюючись на її військовий сектор і нелегальний “тіньовий флот”, тоді як путін продовжує тероризувати українців ракетами й дронами та вбивати мирних жителів", – йдеться у заяві уряду Великої Британії.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про виділення 142 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 160 млн євро) для підтримки України в зимовий період.

