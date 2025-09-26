Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британія запроваджує цифрові ID для боротьби з нелегальною міграцією

26 вересня 2025, 14:07
Цифрове посвідчення буде зберігатися на мобільних телефонах людей і стане обов’язковою частиною перевірок
У Великій Британії  планують впровадити обов’язкову систему цифрових посвідчень особи для громадян та резидентів, які починають нову роботу, як захід для стримування незаконної імміграції.
 
Про це пише Reuters. 
 
За словами прем'єр-міністра країни Кіра Стармера, це мало би ускладнити нелегальне працевлаштування. Опитування показують, що імміграція є головним занепокоєнням британських виборців, а Стармер перебуває під сильним тиском, щоб зупинити нелегальний в’їзд людей до країни через море на малих човнах із Франції.
 
Уряд повідомив, що цифрове посвідчення буде зберігатися на мобільних телефонах людей і стане обов’язковою частиною перевірок, які роботодавці вже мають проводити під час найму персоналу, до кінця поточного парламенту.
 
З часом його також планують використовувати для доступу до інших послуг, таких як догляд за дітьми, соціальні виплати та доступ до податкових записів. У дизайні цифрового ID планують врахувати найкращі аспекти аналогічних систем в Естонії, Данії, Австралії та Індії.
 
Опитування Ipsos, проведене в липні, показало, що понад половина британців (57%) підтримують національну систему посвідчень особи, при цьому головним аргументом названо зручність.
 
Водночас близько трьох з десяти респондентів висловили занепокоєння щодо використання їхніх персональних даних без дозволу, а також побоювання, що інформацію можуть продавати приватним компаніям або станеться порушення безпеки.
 
Партія Лейбористів на чолі зі Стармером намагалася запровадити ID-карти, коли була при владі у 2000-х, але план було скасовано через побоювання щодо громадянських свобод.
 
Націоналістичні політики в Північній Ірландії, де багато хто має ірландські, а не британські паспорти, а символи британської влади є суперечливими, також розкритикували план Стармера.
 

 

війна в Україніросія окупантиВелика Британія

