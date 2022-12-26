Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Британська розвідка: росії не вистачає засобів і персоналу для спостереження за оборонними позиціями

26 грудня 2022, 12:54
Британська розвідка: росії не вистачає засобів і персоналу для спостереження за оборонними позиціями
Головною проблемою для російських військ, ймовірно, буде нестача засобів спостереження і підготовленого персоналу для ефективного моніторингу великих територій нових мінних полів

В основному російські війська ще з жовтня зосередились на будівництві оборонних позицій вздовж багатьох ділянок лінії фронту в Україні починаючи, повідомляється у щоденному звіті британської розвідки.

Зазначається, що ці роботи включають встановлення додаткових полів протитанкових і протипіхотних мін, що майже напевно виходить за рамки російських доктринальних настанов.

Втім, мінні поля становлять ефективну перешкоду для підготовлених військ лише тоді, коли вони прикриті спостереженням і вогнем.

"Головною проблемою для російських військ, ймовірно, буде нестача засобів спостереження і підготовленого персоналу для ефективного моніторингу великих територій нових мінних полів", - йдеться у повідомленні.


війнаУкраїнабританська розвідка

Останні матеріали

Уроки війни в Україні: навчання може забезпечити перемогу. Що варто прочитати – Мік Раян
Політика
Уроки війни в Україні: навчання може забезпечити перемогу. Що варто прочитати – Мік Раян
Переклад iPress – 26 грудня 2022, 11:22
Захід поводився як невіглас щодо росії. Зараз він робить більше, але занадто мало і пізно – Едвард Лукас
Політика
Захід поводився як невіглас щодо росії. Зараз він робить більше, але занадто мало і пізно – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 грудня 2022, 09:31
Людське обличя алгоритмічної війни та її небезпеки.
Технології
Людське обличя алгоритмічної війни та її небезпеки. "Війна магів", частина ІІ – The Washington Post
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 14:08
Навіщо гендиректор Palantir приїздив влітку до Зеленського у Київ. Про переваги українців у
Технології
Навіщо гендиректор Palantir приїздив влітку до Зеленського у Київ. Про переваги українців у "війні магів", частина І – The Washington Post
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 11:57
Прорахунки. Як росіяни планували
Політика
Прорахунки. Як росіяни планували "безперешкодно" маршем захопити Київ – версія The New York Times
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 10:07
росія достатньо довго волала про ескалацію. За поставками Patriot мають йти більш радикальні кроки, спрямовані на повалення кремля – CNN
Політика
росія достатньо довго волала про ескалацію. За поставками Patriot мають йти більш радикальні кроки, спрямовані на повалення кремля – CNN
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 08:23
Виступ Зеленського у Конгресі США: Україна може і виграє цю війну, але це вимагатиме терпіння, підтримки та відданості з боку партнерів – генерал Мік Раян
Політика
Виступ Зеленського у Конгресі США: Україна може і виграє цю війну, але це вимагатиме терпіння, підтримки та відданості з боку партнерів – генерал Мік Раян
22 грудня 2022, 15:54
Політика
"Уявіть, яку лють відчуває путін, спостерігаючи за виступом Зеленського перед Конгресом США". Про роль Зеленського на вашингтонській сцені – Washington Post
Переклад iPress – 22 грудня 2022, 13:02
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється