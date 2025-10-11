Британські літаки провели 12 годин над кордоном рф в спільній місії з НАТО

Вони пролітали над Білоруссю та Україною.

Королівські повітряні сили Великої Британії провели 12‑годинну спільну місію разом із силами США й НАТО, патрулюючи повітряні кордони росії на тлі численних провокацій проти країн Альянсу.

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, передає Reuters.

За словами міністра оборони Джона Гілі, літаки RC‑135 Rivet Joint (розвідувальний) і морський патрульний P‑8A Poseidon під супроводом американського літака‑заправника KC‑135 пролетіли з Арктики вздовж маршрутів через Білорусь та Україну. Операція відбулася після серії порушень повітряного простору таких країн, як Польща, Румунія та Естонія.

Гілі підкреслив, що місія не лише сприяла зростанню оперативної обізнаності, але й надіслала послання Кремлю про єдність НАТО й готовність захищати кордони Альянсу.

У Європарламенті 9 жовтня було ухвалено резолюцію, яка закликає держави-члени ЄС збивати повітряні цілі, що незаконно порушують їхній простір.