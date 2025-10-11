Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Британські літаки провели 12 годин над кордоном рф в спільній місії з НАТО

11 жовтня 2025, 19:31
Британські літаки провели 12 годин над кордоном рф в спільній місії з НАТО
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Вони пролітали над Білоруссю та Україною.

Королівські повітряні сили Великої Британії провели 12‑годинну спільну місію разом із силами США й НАТО, патрулюючи повітряні кордони росії на тлі численних провокацій проти країн Альянсу.

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, передає Reuters

 

За словами міністра оборони Джона Гілі, літаки RC‑135 Rivet Joint (розвідувальний) і морський патрульний P‑8A Poseidon під супроводом американського літака‑заправника KC‑135 пролетіли з Арктики вздовж маршрутів через Білорусь та Україну. Операція відбулася після серії порушень повітряного простору таких країн, як Польща, Румунія та Естонія.

Гілі підкреслив, що місія не лише сприяла зростанню оперативної обізнаності, але й надіслала послання Кремлю про єдність НАТО й готовність захищати кордони Альянсу.

У Європарламенті 9 жовтня було ухвалено резолюцію, яка закликає держави-члени ЄС збивати повітряні цілі, що незаконно порушують їхній простір.

 
Велика БританіямісіяНАТО

Останні матеріали

Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється