Британському флоту заборонили зупиняти російські танкери

Британському військово-морському флоту заборонили зупиняти російські танкери через страх порушити міжнародне морське право.

Про це пише The Telegraph.

Ідеться про судна, які росія використовує, щоб обходити санкції, зокрема для експорту нафти. У березні влада Великої Британії дозволила їх затримувати в територіальних водах.

Уряд отримав юридичні рекомендації, за якими спецпризначенці та співробітники Національного агентства боротьби зі злочинністю можуть підійматися на борт таких суден і проводити перевірки.

Утім, на практиці ці заходи не застосовують. Щоб зупинити танкер, британська сторона має окремо обґрунтувати кожну операцію і довести, що судно справді порушує санкції.

Тим часом російські судна продовжують безперешкодно проходити через Ла-Манш. За останні дні там зафіксували ще кілька танкерів, які могли перевозити вантажі для армії рф.