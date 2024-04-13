Британці тепер розуміють, що напад росії на Україну може бути успішним, оскільки путін демонструє більшу стійкість, ніж Захід – The Times

Європа потребує десятиліття підвищених витрат для того, щоб стати здатною до самооборони за відсутності США.

Існує усвідомлення того, що Сполучені Штати втомилися, можливо, назавжди, очолювати й значною мірою фінансувати оборону Європи. Хоча британські прем'єр-міністри, що змінювали один одного, заявляли про свою підтримку України, вони майже нічого не зробили, щоб підтримати постачання боєприпасів, коли склади спорожніли.

Про це пише The Times.

Німці виявили дефіцит у 25 мільярдів євро у своєму плані оборонних витрат, що відбувається на тлі національної економічної стагнації. Президент Макрон відправляє Україні 100 гаубиць, але вони не можуть виправдати його попередню відмову підтримати Україну, хоча Франція є другим найбільшим експортером зброї у світі. А Європа із запізненням починає виконувати великі замовлення на боєприпаси.

Перед прийняттям бюджету у Великій Британії було передбачено, що оскільки "немає грошей", то не буде збільшення видатків на оборону, і так воно і сталося. Але лідери всіх партій повинні почати говорити британському народу, оскільки сьогодні вони цього не роблять, що якщо відмовитись від переозброєння, то вороги націляться на важливу інфраструктуру та їхні інтереси, вважає газета.

"Порівняйте і протиставте мляве ставлення європейців до оборони й ставлення Росії, яка зараз є воєнною економікою, в якій третина національного бюджету йде на військові витрати — близько 7,5% ВВП, згідно з даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Величезна кількість боєприпасів також імпортується з Ірану та Північної Кореї", — зазначає The Times.

Потрібно створити надійне військове стримування, в якому ядерна зброя є найменш важливим, але все ще необхідним компонентом. Навіть за наявності бажання, що є проблематичним, Європа потребує десятиліття підвищених витрат для того, щоб стати здатною до дистанційної самооборони за відсутності США.

Британія повинна купувати більш перевірені, дешевші системи з-за кордону — американську і шведську бронетехніку, ізраїльські безпілотники й ракети. З 2010 року торі відмовляються брати на себе необхідні зобов'язання щодо витрат на оборону. Це повинні зробити лейбористи. Газета The Times зазначає, що Владімір Путін та Сі Цзіньпін вважають, що Захід занепадає, а отже, є вразливим. І тому докази на їхньому боці, якщо країни Європи не змінять пріоритети.