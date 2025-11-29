Буданов може очолити українську делегацію на переговорах зі США

Перемовники у Флориді повинні зустрітися з Віткоффом та Кушнером.

Учора Андрій Єрмак пішов у відставку з посади голови ОП, після чого президент Володимир Зеленський змінив склад делегації для переговорів щодо "мирного плану". Замість нього команду з Києва очолив секретар РНБО Рустем Умєров. Він разом з першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею вже прямують у США, де повинні зустрітися зі спеціальним представником Стівом Віткоффом та зятем президента Джаредом Кушнером.

Також у складі делегації — начальник ГШ Андрій Гнатов і представники українських спецслужб, повідомляє кореспондент Axios Барак Равід. А Bloomberg тим часом пише, що саме Віткофф очолить делегацію США на переговорах з росіянами, запланованих наступного тижня.

Тим часом журналіст The Economist Олівер Керролл на своїй сторінці у соцмережі X повідомив, що очільник ГУР МО Кирило Буданов також їде у Штати. Він навіть припустив, що саме він може очолити команду з Києва цього разу, завбачливо додавши, що ця інформація потребує уточнення.

"Переговори, схоже, тривають. Трамп не збирається дозволяти українським проблемам завадити укладенню несправедливого миру", — пише Керролл.