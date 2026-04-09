Буданов: партнери просили не чіпати російські нафтові термінали

09 квітня 2026, 19:57
Джерело: tvmtm.online
Україна діє виходячи зі своїх державних інтересів.

Глава Офісу президента України Кирило Буданов підтвердив, що міжнародні партнери зверталися з проханням утриматися від атак на російські нафтові термінали.

Про це він повідомив під час брифінгу на Конгресі місцевих та регіональних влад, інформує "Укрінформ".

Буданов зазначив, що такі звернення мають економічний підтекст – вони пов’язані з формуванням цін, але водночас підкреслив, що Україна діє виходячи зі своїх державних інтересів.

"Можу лише в загальних рисах сказати: так, такі прохання існують. Але у нас своя війна", – додав він.

Глава ОПУ також наголосив, що подібні звернення надходили протягом усіх років повномасштабної війни. "Були випадки, коли підрозділи використовували техніку іноземного виробництва чи застосовували зброю не так, як комусь хотілося. Це їхня правда, але є наша національна правда і наш інтерес. І ми його відстоюємо", – сказав Буданов.

Нагадаємо, Зеленський анонсував тристоронні переговори щодо війни в Україні.

Зеленський назвав три головні проблеми. Перша, як фінансувати українську армію після закінчення війни. Друга, як отримати системи ППО, важливі як для країн Європи, так і для країн Близького Сходу. Третя і найскладніша, якою буде реакція США на повторну агресію з боку росії, якщо така відбудеться.

