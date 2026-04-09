Буданов: партнери просили не чіпати російські нафтові термінали

Україна діє виходячи зі своїх державних інтересів.

Глава Офісу президента України Кирило Буданов підтвердив, що міжнародні партнери зверталися з проханням утриматися від атак на російські нафтові термінали.

Про це він повідомив під час брифінгу на Конгресі місцевих та регіональних влад, інформує "Укрінформ".

Буданов зазначив, що такі звернення мають економічний підтекст – вони пов’язані з формуванням цін, але водночас підкреслив, що Україна діє виходячи зі своїх державних інтересів.

"Можу лише в загальних рисах сказати: так, такі прохання існують. Але у нас своя війна", – додав він.

Глава ОПУ також наголосив, що подібні звернення надходили протягом усіх років повномасштабної війни. "Були випадки, коли підрозділи використовували техніку іноземного виробництва чи застосовували зброю не так, як комусь хотілося. Це їхня правда, але є наша національна правда і наш інтерес. І ми його відстоюємо", – сказав Буданов.

