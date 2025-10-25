Буданов: Україна зосередилась на ударах по нафтопереробній і оборонній промисловості росії

Буданов додав, що російські сили ППО намагаються збільшити кількість систем, але масштаб об’єктів для захисту занадто великий.

Україна змінила стратегію ведення війни, зосередившись на двох ключових напрямках — ударах по нафтовій промисловості та оборонно-промисловому комплексу російської федерації.

Про це в інтерв’ю італійській газеті Il Foglio розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, завдяки винахідливості, інноваціям і новій тактиці Києву вдалося утримати лінію фронту та перенести війну вглиб російської території.

"Ми не ведемо цілеспрямовану війну проти суспільства російської федерації", — наголосив Буданов.

Удари по стратегічних цілях

Останніми днями українські сили завдали точкових ударів по Брянському хімічному заводу, який виробляє вибухівку та компоненти для ракетного палива, а також по нафтопереробному заводу в Дагестані.

Буданов зазначив, що різниця між українськими і російськими атаками очевидна — Україна знищує військові та стратегічні об’єкти, а не цивільну інфраструктуру.

За його словами, глибокі удари вже дають ефект: російський експорт нафтопродуктів різко скоротився, а росію фактично виключено з ринку бензину.

"Коли ви обходите систему, розгорнуту вздовж нашого кордону, польоти наших безпілотників над російською федерацією завжди безпроблемні", — зазначив він.

Буданов додав, що російські сили ППО намагаються збільшити кількість систем, але масштаб об’єктів для захисту занадто великий.

Вплив на російську економіку

Керівник ГУР пояснив, що удари по енергетичній інфраструктурі змушують Москву компенсувати втрати, збільшуючи експорт сирої нафти та скрапленого газу. Водночас удари по оборонній промисловості мають більш відкладений ефект, адже вони сповільнюють темпи військового виробництва в рф.

"Ці наслідки важче розшифрувати, тому що ми створюємо проблеми для темпів російського військового виробництва", — сказав Буданов.

російські дрони над Європою — психологічна операція

Очільник української розвідки також прокоментував нещодавні польоти російських безпілотників над європейськими країнами, назвавши їх частиною психологічної кампанії Кремля.

"путін готує росіян, він хоче знищити в їхніх головах уявлення про те, що Європа чогось варта, що Європа сильна", — зазначив Буданов.

Він пояснив, що москва тестує реакцію європейських урядів і суспільств, водночас проводячи розвідку оборонних систем. Такі дії, за словами Буданова, мають подвійну мету — психологічну і військову.

"росіяни прагнуть розпалити антивоєнні настрої в Європі, аби зменшити підтримку України. Це їхня подвійна вигода", — наголосив він.

Коли журналісти запитали про реакцію європейських країн, Буданов лише розсміявся і додав, що зміцнення України є найкращою гарантією безпеки Європи.

"Всім вигідно зробити Україну якомога сильнішою — це щит, який врятує Європу", — зазначив він.

Санкції Заходу і стійкість російської економіки

Буданов також прокоментував санкційну політику Заходу, наголосивши, що союзники України зробили кілька важливих кроків, але цього ще недостатньо, щоб змусити росію припинити війну.

"росія — дуже сильний супротивник. Її економіка все ще здатна підтримувати війну, насамперед завдяки доходам від енергоресурсів", — зазначив керівник ГУР.

Він додав, що реальне ембарго на російські вуглеводні кардинально змінило б ситуацію на фронті. Буданов привітав рішення США запровадити санкції проти "Роснефти" та "Лукойла", а також ухвалення ЄС дев’ятнадцятого пакета санкцій, який передбачає "енергетичну блокаду" росії.

Співпраця з партнерами

На питання про роль американської розвідки у плануванні ударів по території росії Буданов відповів коротко:

"Ми всі беремо участь у цьому процесі".