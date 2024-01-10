Бум буріння нафтових свердловин в росії доводить стійкість москви до західних санкцій – Bloomberg

За даними журналістів, майже за повний 2023 рік Росія пробурила нафтовидобувні свердловини загальною глибиною 28 100 км.

У другій половині 2023 року росія продовжила нарощування обсягів видобутку нафти, наближаючись до встановлення нового рекорду. Цей факт стає ще одним підтвердженням стійкості країни до санкцій з боку Заходу.

Про це пише Bloomberg.

Зростання активності збіглося з відновленням як обсягу, так і вартості російського експорту нафти, що виразно демонструє, як промисловість викопного палива в країні стала ключовим джерелом коштів у контексті ведення війни проти України.

"росія значно більш незалежна у своїх нафтопромислових послугах, ніж заведено вважати", — зазначив аналітик з нафти і газу в московській компанії BCS Global Markets Рональд Сміт.

Як повідомили в джерелі, протягом 11 місяців 2023 року в росії було пробурено нафтовидобувних свердловин на загальну глибину 28 100 кілометрів.

"Високі темпи буріння — на тлі досить статичного видобутку — також є ознакою деяких довгострокових проблем, які можуть виникнути в нафтовому секторі росії внаслідок міжнародної ізоляції Москви. Промисловість докладає більше зусиль, щоб зберегти видобуток зі своїх найстаріших свердловин, тоді як нові проєкти, що підтримуватимуть видобуток найближчими десятиліттями, мають адаптуватися до обставин, що змінилися в країні", — йдеться в матеріалі Bloomberg.

Згідно з даними аналітиків розвідувальної компанії Kpler і московського консультанта Yakov & Partners, загальний обсяг експлуатаційного буріння в росії 2023 року, як очікується, досягне позначки в 30 тисяч кілометрів.

Зростання обсягів буріння триває, незважаючи на тиск з боку західних країн на енергетичну галузь росії, яка є ключовим джерелом фінансування дій кремля в Україні. Сектор зазнав санкцій, включно із забороною на імпорт, обмеженням цін і забороною на експорт технологій, як зазначає видання.

"Лише близько 15% внутрішнього ринку буріння в країні залежить від технологій так званих недружніх країн", — зазначила віцепрезидентка з розвідки та видобутку дослідницької фірми Rystad Energy A/S Дарія Мельник.

Нагадаємо, з 5 грудня 2022 року діє ембарго на імпорт морської нафти з росії, яке запровадив Європейський Союз (ЄС).