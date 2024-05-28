Бундестаг закликає дозволити удари західною зброєю по рф – DW

Дозволити Києву бити по всій території росії закликають депутати бундестагу і з правлячої коаліції, і з опозиції.

Про це пише німецька медіакомпанія DW.

Депутати німецького бундестагу закликають зняти обмеження для України на удари західною зброєю по об'єктах рф.

Експерт з питань оборони Соціал-демократичної партії Німеччини Андреас Шварц заявив, що заборона для України використовувати передані їй озброєння для ураження цілей на російській території дає перевагу рф, і путін її "холоднокровно використовує".

Також епутат нагадав, що самм кремль завдає масштабних ударів по цивільних об'єктах у Харкові.

"Там російська армія з території рф абсолютно спокійно обстрілює друге за величиною місто України, тому що в тієї немає достатніх засобів ППО, а в української армії зв'язані руки за межами державного кордону", - сказав він.

Шварц назвав обмеження на використання західної зброї очевидно слабким місцем в стратегії союзників України.

"Ми повинні переосмислити і прийняти ідеї генерального секретаря НАТО Столтенберга, щоб Україна могла також атакувати позиції на російській території, з яких атакують її", - додав німецький політик.

Таку ж думку висловив політик з опозиційного Християнсько-демократичного союзу Йоханн Вадефуль, який ще рік тому закликав дозволити Україні атакувати західною зброєю цілі в рф.

"Ми повинні чітко розуміти, що Україна обороняється від російської агресії на основі міжнародного права і їй дозволено використовувати зброю і на території росії", - сказав він і додав, що обмеження для України допомагають тільки рф. За його словами, необхідно поставити Києву німецькі далекобійні крилаті ракети TAURUS, що наразі відкидає канцлер ФРН Олаф Шольц.

Нагадаємо, що днями Швеція дозволила Києву використовувати свою зброю по території росії.