Диктатор рф владімір путін під час візиту до москви спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа передав йому нагороду для заступниці директора ЦРУ Джуліан Глосс. Її 21-річний син Майкл загинув, воюючи на боці російських окупаційних сил у війні проти України.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на власні джерела.

За інформацією співрозмовників телеканалу, путін вручив Віткоффу "орден Леніна" для Глосс. Джерела вважають, що цей крок мав символічний і провокаційний характер: російський лідер міг прагнути викликати незручні питання у США та наголосити, що син високопоставленої співробітниці ЦРУ воював на боці рф.

У ЦРУ ще у квітні 2025 року заявили, що загибель сина Глосс, який тривалий час мав проблеми з психічним здоров’ям, не пов’язана з питаннями національної безпеки. Два джерела CBS News, знайомі зі справою, підтвердили, що немає жодних доказів вербування Глосса російськими спецслужбами. За їхніми словами, кремль, імовірно, не знав про його сімейний зв’язок із ЦРУ, коли передавав тіло загиблого до США.

"Орден Леніна" у СРСР присвоювали за видатні цивільні заслуги, але також вручали шпигунам, зокрема британському розвіднику Кіму Філбі.

Майкл Глосс загинув 4 квітня 2024 року, підписавши перед цим контракт із російською армією. Друзям він розповідав, що прагнув отримати російський паспорт, аби реалізувати проєкт зі створення інфраструктури для окислення води в надкритичному стані, а не для участі у війні. Поховали його у США 21 грудня 2024 року, і родина дізналася про смерть лише за два місяці до цього.

Представники Білого дому, ЦРУ та Віткофф коментарів не надали. У російському МЗС та кремлі офіційно не підтвердили факт нагородження.