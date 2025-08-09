Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

CBS News: путін передав "орден Леніна" для заступниці директора ЦРУ через спецпосланця Трампа

09 серпня 2025, 11:30
CBS News: путін передав
з вільних джерел
Джерела вважають, що цей крок мав символічний і провокаційний характер.

Диктатор рф владімір путін під час візиту до москви спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа передав йому нагороду для заступниці директора ЦРУ Джуліан Глосс. Її 21-річний син Майкл загинув, воюючи на боці російських окупаційних сил у війні проти України.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на власні джерела.

За інформацією співрозмовників телеканалу, путін вручив Віткоффу "орден Леніна" для Глосс. Джерела вважають, що цей крок мав символічний і провокаційний характер: російський лідер міг прагнути викликати незручні питання у США та наголосити, що син високопоставленої співробітниці ЦРУ воював на боці рф.

У ЦРУ ще у квітні 2025 року заявили, що загибель сина Глосс, який тривалий час мав проблеми з психічним здоров’ям, не пов’язана з питаннями національної безпеки. Два джерела CBS News, знайомі зі справою, підтвердили, що немає жодних доказів вербування Глосса російськими спецслужбами. За їхніми словами, кремль, імовірно, не знав про його сімейний зв’язок із ЦРУ, коли передавав тіло загиблого до США.

"Орден Леніна" у СРСР присвоювали за видатні цивільні заслуги, але також вручали шпигунам, зокрема британському розвіднику Кіму Філбі.

Майкл Глосс загинув 4 квітня 2024 року, підписавши перед цим контракт із російською армією. Друзям він розповідав, що прагнув отримати російський паспорт, аби реалізувати проєкт зі створення інфраструктури для окислення води в надкритичному стані, а не для участі у війні. Поховали його у США 21 грудня 2024 року, і родина дізналася про смерть лише за два місяці до цього.

Представники Білого дому, ЦРУ та Віткофф коментарів не надали. У російському МЗС та кремлі офіційно не підтвердили факт нагородження.

Стів ВіткоффВладімір ПутінЦРУ

Останні матеріали

Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється