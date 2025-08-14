Чехія відкрила дипломатичне представництво у Дніпрі

Прага першою серед іноземних держав відкрила дипломатичне представництво на сході України.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський офіційно відкрив дипломатичне представництво своєї країни у Дніпрі.

Про це він повідомив у соцмережі X (Twiitter).

У середу, 13 серпня, Ліпавський урочисто відкрив дипломатичну установу, яка функціонуватиме як підрозділ посольства Чехії в Києві.

"Чехія не боїться путіна. Ми стали першою країною, яка відкрила дипломатичне представництво на сході України", – заявив глава МЗС Чехії.

Нагадаємо, що в понеділок в Україну приїхав глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.