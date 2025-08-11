В Україну приїхав глава МЗС Чехії Ян Ліпавський
11 серпня 2025, 12:15
Фото: Соцмережа Х Яна Ліпавського
Це його шоста поїздка до нашої держави.
в Україну приїхав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
Про це він написав у соцмережі Х.
Ліпавський зазначив, що він вшосте приїхав до України, і що його держава не відмовиться підтримувати українців у війні з рф.
"У свою шосту поїздку в Україну я прибув із чітким посланням – Чехія не відмовиться від підтримки українців у боротьбі проти російського агресора", – написав він.