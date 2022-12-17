Через побоювання за Крим росіяни почали запускати "шахеди" з Краснодарського краю - британська розвідка

російські військові бояться вразливості своїх позицій в тимчасово окупованому Криму й тому перенесли місця пусків іранських безпілотних літальних апаратів (БПЛА) до Краснодарського краю рф.

Про це йдеться у зведенні британської розвідки, опублікованому в суботу Міністерством оборони Великої Британії у Twitter.

В огляді зауважується, що останніми днями російські війська активізували дальні удари по критично важливій інфраструктурі України крилатими ракетами повітряного й морського базування, а також наданими Іраном БПЛА, які запускалися з Краснодарського краю рф.

"Раніше іранські дрони-камікадзе росіяни запускали з окупованого Криму. Зміна місця запусків, ймовірно, пов’язана із занепокоєнням росіян вразливістю їхніх позицій у Криму, але це також зручно для поповнення запасів з Астрахані (порт на Каспійському морі – ред.), ймовірної точки прибуття іранської зброї в росію", - йдеться в огляді.