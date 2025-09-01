Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Через війну в Україні у світі бракує тротилу – NYT

01 вересня 2025, 16:51
Ситуацію в цивільній сфері дещо покращують нові технології.

російсько-українська війна призвела до світового дефіциту тринітротолуолу, також відомого як тротил або TNT.

Про це повідомляє The New York Times.

Більше століття США використовують тротил для зброї та видобутку корисних копалин. Раніше він був у достатку і доволі дешевим. Але виробництво TNT створює небезпечні відходи, так що до середини 1980-х років Міністерство оборони США закрило останній завод у країні, який його виготовляв. 

Американці почали покладатися на закордонних постачальників – переважно з Китаю, hосії, Польщі та України. Вони пропонували вибухівку за низькими цінами, самостійно утилізуючи небезпечні відходи.

Ще одним важливим джерелом постачання для комерційного використання був тротил, вилучений із боєприпасів, таких як протипіхотні міни, снаряди та бомби, які Пентагон регулярно виводив з експлуатації. 

Зараз, після вторгнення росії в Україну, покладатися на ці схеми постачання вже не можна. Наприклад, значна частину того, що виробляє Польща, надсилається до України, яка використовує цю продукцію для власних військових потреб. Водночас росія та Китай припинили експорт до США.

Що стосується американської армії, то військові, подивившись на  реалії російсько-української війни, вирішили залишити старі озброєння у своєму арсеналі.

Ситуацію в цивільній сфері дещо покращують нові технології. Розрахунки, які раніше виконували вручну, тепер проводяться швидше і точніше завдяки дронам, 3D-сканерам і комп’ютерам, які визначають, скільки потрібно вибухівки для виконання тих чи інших робіт. 

Також американські військові заявляють про "‎триваючі зусилля"‎ зі збільшення внутрішнього виробництва вибухових речовин у США.

