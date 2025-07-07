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ПОЛІТИКА

Чеські журналісти спростували фейки політика популістської партії про ДТП з українськими авто

07 липня 2025, 13:46
Чеські журналісти спростували фейки політика популістської партії про ДТП з українськими авто
Фото: ukrinform.ua
Журналісти наголошують, що подібні маніпуляції з боку представників SPD є частиною антиукраїнської риторики, яка регулярно з’являється на платформах цієї політичної сили.

Один із політиків місцевого рівня чеської популістської партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) поширив неправдиву інформацію про нібито проблеми для чеських водіїв у разі дорожньо-транспортної пригоди за участі українських автомобілів.

Як повідомляє чеське видання Novinky, журналісти викрили маніпуляції та навели спростування від офіційних установ.

Йдеться про відео, яке оприлюднив празький політик SPD Їржі Форт на сторінці партійного осередку SPD Praha 1. У ньому він стверджував, що українські авто з "Зеленою картою" – міжнародним полісом автострахування – часто не компенсують збитки, і що в 90% випадків українські страхові компанії не виконують своїх зобов’язань перед чеськими.

У відповідь журналісти підкреслили, що такі твердження не мають жодного підґрунтя. У Чеському бюро страхувальників заявили, що українські страхові компанії сумлінно виконують міжнародні домовленості, а всі фінансові зобов'язання виконуються своєчасно.

"Українські страхові компанії і національний офіс дотримуються міжнародних правил без жодних проблем... Ніякого негативного впливу на чеських водіїв чи Чеське бюро страхувальників немає", – заявили в організації.

Ба більше, якщо ДТП спричинив незастрахований український автомобіль, то відповідальність лягає не на чеського водія, а на винуватця аварії. За словами речника Комісії з безпеки дорожнього руху Томаша Павліка, випадки аварій за участі незастрахованих українських авто в Чехії є поодинокими. Зокрема, з січня по травень 2025 року таких випадків було лише 25 з 819 – тобто 3,1%.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році Чехія тимчасово ввела систему підтримки для українських біженців із авто без страхування. Цей механізм припинив діяти у квітні 2023 року, а за час його дії зафіксували лише 179 випадків ДТП за участі незастрахованих українських авто – невеликий відсоток серед понад 2800 інцидентів.

Журналісти наголошують, що подібні маніпуляції з боку представників SPD є частиною антиукраїнської риторики, яка регулярно з’являється на платформах цієї політичної сили.

ЧехіяДТП

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