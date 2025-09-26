Чоловік російської пропагандистки Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян помер

У росії помер телеведучий і пропагандист Тигран Кеосаян, який був чоловіком російської пропагандистки та головної редакторки russia Today Маргарити Симоньян.

Про це заявила сама Симоньян, яку цитує пропагандистське агентство ТАСС.

За її словами, Кеосаян "пішов до творця2 сьогодні, 26 вересня, вночі.

"Дякую всім, хто молився. Будь ласка, не дзвоніть зараз ні мені, ні родині. Дякую всім, дякую", — написала пропагандистка.

Нагадаємо, торік наприкінці грудня Кеосаян переніс клінічну смерть, а потім впав у кому, із якої так і не вийшов.