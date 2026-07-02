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CSIS: росія втратила військову ініціативу у війні проти України

02 липня 2026, 11:47
CSIS: росія втратила військову ініціативу у війні проти України
Фото: з вільного доступу
Співвідношення втрат у 2026 році – 8:1 на користь України.

росія остаточно втратила військову ініціативу в Україні, а ціна війни для режиму путіна продовжує стрімко зростати.

Такий висновок зробили аналітики Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Сет Джонс та Райлі МакКейб у дослідженні, опублікованому 1 липня.

За оцінками CSIS, з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року до червня 2026 року збройні сили рф зазнали приблизно 1,4 млн бойових втрат убитими, пораненими та зниклими безвісти, з яких від 400 до 450 тисяч є безповоротними. Ці цифри у понад чотири рази перевищують сукупні втрати США в усіх війнах після Другої світової та у понад дев'ять разів – втрати СРСР і росії за цей же період.

У першій половині 2026 року щомісячні втрати росії склали від 30 до 34 тисяч осіб, що перевищує здатність вербувати нових солдатів – близько 27 тисяч новобранців на місяць. Співвідношення втрат між росією та Україною, яке більшу частину війни трималося на рівні 2:1 або 3:1, у 2026 році зросло до 8:1 на користь України.

Автори констатують, що російський наземний наступ фактично зупинився – просування вимірюється десятками метрів на добу (від 50 м поблизу Костянтинівки до 90 м навколо Слов'янська), що порівнянно з темпами битви на Соммі під час Першої світової. Навесні 2026 року рф вперше з серпня 2024 року зазнала чистої втрати близько 400 квадратних кілометрів.

Особлива увага у звіті приділяється інтеграції штучного інтелекту. Аналітики наводять приклад українського автономного дрона Hornet вартістю $6000, який використовує бортовий ШІ для розпізнавання цілей та здійснення ударів без супутникового зв'язку, що робить його невразливим до російського РЕБ. За оцінками, понад 90% російських втрат у зонах ураження вздовж лінії фронту є наслідком роботи безпілотників, а не стрілецьких боїв.

війнавтратиросія окупанти

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