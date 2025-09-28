Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Данія заборонить польоти цивільних дронів через зустріч лідерів Євросоюзу

28 вересня 2025, 19:19
Данія заборонить польоти цивільних дронів через зустріч лідерів Євросоюзу
Фото: www.ekathimerini.com
Порушникам загрожує штраф або тюремне ув’язнення на строк до двох років
Данія заборонила польоти цивільних дронів у всій країні наступного тижня ‒ через проведення у Копенгагені зустрічі лідерів Європейського союзу 1 жовтня.
 
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на міністерство транспорту країни.
 
Заборона діятиме з понеділка по п’ятницю та спрямована на забезпечення максимальної безпеки під час неформального саміту.
 
Міністр транспорту Томас Даніельсен зазначив, що заборона дозволить уникнути плутанини між законними та потенційно ворожими безпілотниками. За його словами, це знизить ризики для учасників та гостей саміту. 
 
Порушникам загрожує штраф або тюремне ув’язнення на строк до двох років.
 
Міністр юстиції Петер Хуммельгор наголосив, що тимчасова заборона полегшить роботу поліції та спецслужб, які перебувають у стані підвищеної готовності. Їм не доведеться відволікатися на перевірку нешкідливих цивільних дронів. 
 
За даними поліції, з кінця вересня від населення надійшло понад 500 повідомлень про зафіксовані безпілотники, більшість із яких не становили інтересу для правоохоронних органів.

 

