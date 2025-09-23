Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Данія зазнала найсерйознішої атаки на інфраструктуру: дрони паралізували роботу аеропорту

23 вересня 2025, 15:25
Wikipedia
В столиці Данії Копенгагені через дрони тимчасово зупинив роботу аеропорт.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала інцидент із появою дронів над аеропортом Данії "серйозною атакою" і заявила, що не може виключити причетність росії до цієї провокації.

Як пише The Guardian, прем'єр Данії заявила, що країна зазнала "найсерйознішої на сьогоднішній день атаки на критично важливу інфраструктуру". Вона сказала, що влада все ще встановлює, хто стоїть за ймовірною атакою, хоча не виключає причетності росії.

"Ми, звичайно ж, не виключаємо жодних варіантів щодо того, хто за цим стоїть. І очевидно, що це вписується в нещодавні події, пов'язані з іншими атаками дронів, порушеннями повітряного простору та хакерськими атаками на європейські аеропорти", - сказала вона, наголосивши, що це слід розглядати "в контексті решти того, що відбувається в Європі".

"Ми бачили дрони над Польщею, яких там бути не повинно, ми спостерігали активність у Румунії, порушення повітряного простору Естонії, у нас була хакерська атака на європейські аеропорти минулими вихідними, а тепер ще й дрони в Данії та Норвегії", - заявила вона.

Фредеріксен додала, що вторгнення було спрямоване на "дестабілізацію обстановки і створення заворушень. Подивитися, наскільки далеко ви можете зайти, і перевірити межі дозволеного".

При цьому вона не виключила причетності росії до цього інциденту.

"Я жодним чином не можу заперечувати, що це росія. Ми спостерігаємо низку гібридних атак, диверсій і спроб диверсій. Що саме сталося в Данії, зараз розслідує влада".

У понеділок увечері в столиці Данії Копенгагені через дрони тимчасово зупинив роботу аеропорт.

Данська поліція заявила, що двома або трьома великими дронами, мабуть, керував "досвідчений оператор", який хотів продемонструвати їхні особливі можливості. Дрони в Данії з'являлися з різних напрямків, періодично вмикаючи та вимикаючи вогні впродовж кількох годин, перш ніж зникнути.

Аеропорт Осло, головний авіаційний вузол Норвегії, також був змушений закритися на три години після того, як там були помічені два дрони.

У результаті двох інцидентів десятки тисяч пасажирів постраждали через те, що багато рейсів було затримано або скасовано.

