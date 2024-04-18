Defence24: Які резерви військової техніки має росія?

У запасі є майже 3 тисячі САУ.

Експерти, спираючись на відкриті дані підрахували кількість зброї, яка є чи лишилась у російських окупаційних військ. Для підрахунків застосовано як публікації, так і дані супутників, аналітичні звіти та оцінки. Неодноразово повідомлялось, що росія має обмежені ресурси у відновленні та застосуванні ефективної броньованої техніки. Проте на думку аналітиків ці твердження треба коригувати із наявними даними.

Висновок аналітиків польського видання Defence24 в цілому говорить про те, що росія може ще тривалий час вести війну високої інтенсивності. водночас аналітики говорять, що ці оцінки не можуть бути точними, оскільки достатньо високими є рівень помилкових даних внаслідок недостатності або незбалансованості даних.

Оцінюючи наявність важкого озброєння варто вказати на те, що радянська армія, наступником якої є армія росії, і арсенал якої використовує наразі, створювалась з розрахунку кількісної переваги. Саме тому кількість виготовленої важкої техніки є значно більшою, ніж в інших країн зі схожим потенціалом. Підрахунки показують, що на консервації є тисячі важкої техніки яку можна достатньо швидко поставити у стрій.

Станом на 1991 рік армійські підрозділи СРСР мали у своєму розпорядженні на бойовому чергуванні чи у консервації:

танків – 54 400 одиниць;

БМП – 28 тис;

бронетранспортерів – 50 тис;

самохідної артилерії – 9 тис;

буксирувана артилерія – 33 тис.

Водночас експерти говорять, що складно порахувати кількість реально діючої техніки і такої, яка відповідала б вимогам сучасної війни. Крім того, значна частина техніки була або передана або продана, а також втрачена, не тільки в російсько-українській війні, але і в інших локальних війнах де брала участь росія.

Танки, БМП, БМД, самохідна та буксирувальна артилерія

Наприклад, в жовтні 2023 року армія рф могла мати запас у вигляді 5450 танків. ці танки є різної модифікації та року випуску.

БМП та БМД – броньована техніка для захисту піхотних чи десантних підрозділів оцінюється в 3677 машин.

Не менш важливою складовою є наявність самохідної артилерії та техніки для буксирування. В лютому 2024 року, кількість такої важкої техніки коливалась за різними оцінками на межі 2961 САУ та 6786 одиниць артилерії, що може переміщатися завдяки буксируванню.

Аналітики вважають, що втрати бронетехніки є величезними, проте частина техніки навіть після серйозних пошкоджень може бути відновлена: "росіяни вже втратили 98,3% танкового парку, що діяв до вторгнення, 71,6% БМП, 6,9% БТР, 36% САУ".

Далі експерти роблять такі висновки: "На жаль, російська федерація ще має відносно великі запаси важкої військової техніки. Однак тут слід зазначити, що ми бачимо лише цифри. Це вражає, але ми не знаємо технічного стану цих машин і гармат. Значну похибку мають і оцінки щодо здатності російської промисловості відновити боєготовність цієї техніки. Запаси ключових компонентів і потужності багатьох заводів запчастин залишаються невідомими", – говориться у звіті.