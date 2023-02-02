Делегація від ЄС приїхала з майже порожніми руками. Потужніша зброя чи прискорене членство Україні не світять – Reuters

Публічні претензії – корупція та невиконання умов вступу. Непублічні – небажання приймати воюючу країну.

Більше десятка високопосадовців Європейського Союзу прибули до Києва в четвер з обіцянками більшої військової, фінансової та політичної допомоги. Агентство Reuters називає цей візит символічним, який покликаний підкреслити підтримку України з наближенням першої річниці російського вторгнення.

За твердженням агентства, ЄС має намір "розбити надії України на швидке отримання членства, наголошуючи на необхідності посилення антикорупційних заходів і не бажаючи приймати країну, яка перебуває у стані війни, найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни".

"Незважаючи на велике захоплення опором України та похвалу за кроки, спрямовані на боротьбу з корупцією, Євросоюз відмовляється запропонувати Києву прискорений шлях до членства", – йдеться у матеріалі.

Замість того, щоб назвати конкретні дати, європейські чиновники перераховують численні умови для вступу: від політичної та економічної стабільності до прийняття законів ЄС, від кліматичних до соціальних і медичних стандартів.

ЄС підкреслить свою "відданість підтримці подальшої європейської інтеграції України" після того, як у червні минулого року офіційно надав їй статус кандидата на членство, йдеться у проєкті спільної заяви, з яким ознайомилося агентство:

"Європейській Союз прийме рішення про подальші кроки, як тільки всі умови ... будуть повністю виконані. Україна підкреслила свою рішучість виконати необхідні вимоги для якнайшвидшого початку переговорів про вступ", – йдеться в документі.

"Визнаючи прогрес, досягнутий Україною у боротьбі з корупцією, ЄС заявляє, що країна повинна з часом створити надійний послужний список, щоб позбутися своєї репутації ендемічного хабарника, за якою Україна посідає одне із найгірших місць серед 180 держав, згідно з рейтингом міжнародної антикорупційної організації Transparency International", – пише видання.

Так само, за інформацією Reuters, делегація з Євросоюзу не збирається відповідати на заклики України надати ракети дальнього радіусу дії або винищувачі. Не виправдає очікувань, на думку агентства і новий пакет санкцій проти росії.

Водночас протягом візиту союзники обговорюватимуть питання надання Україні ще більшої кількості зброї та грошей, розширення доступу українських товарів на ринок Європейського Союзу, допомоги Україні в забезпеченні енергетичних потреб, запровадження нових санкцій проти росії, притягнення до відповідальності керівництва москви за війну та поширення на Україну зони безроумінгового мобільного зв'язку ЄС.

Так, провідний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель, пише Reuters, має оголосити про подвоєння кількості українських військових, які пройдуть підготовку в рамках блоку – до 30 тисяч цього року, а також про виділення 25 мільйонів євро на розмінування територій, відвойованих Україною.

За словами офіційних осіб, ЄС, що складається з 27 країн, виділив майже 60 мільярдів євро (65 мільярдів доларів) на допомогу Україні, в тому числі майже 12 мільярдів євро на військову підтримку і 18 мільярдів євро, обіцяних на допомогу в управлінні країною цьогоріч.

Джерело: Reuters