Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Демократи США закликають Європу протистояти Трампу на Мюнхенській конференції

13 лютого 2026, 10:14
Демократи США закликають Європу протистояти Трампу на Мюнхенській конференції
Фото: reuters.com
Цьогорічна конференція стане майданчиком для дискусій про напруженість у трансатлантичних відносинах, майбутнє Європи та вплив внутрішньої політики США на міжнародну безпеку.

Представники Демократичної партії США планують використати Мюнхенську конференцію з безпеки, щоб закликати європейських союзників протистояти політиці президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Guardian.

Серед критиків Трампа на конференції будуть губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, конгресвумен Александрія Окасіо-Кортес, сенатор Рубен Гальєго та губернатор Мічигану Гретчен Вітмер. Вони звинувачують президента США у підриві світової репутації Америки, економічної потуги та підтримці дій Владіміра Путіна.

Водночас американську делегацію очолюватиме держсекретар США Марко Рубіо. Європейські лідери розділилися щодо того, як взаємодіяти з Трампом: частина, очолювана президентом Франції Еммануелем Макроном, виступає за рішучу дипломатію, щоб протистояти “політиці руйнування” Трампа, а інші, на чолі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, вважають за потрібне зберегти "добру волю" США для забезпечення європейської безпеки.

Цьогорічна конференція стане майданчиком для дискусій про напруженість у трансатлантичних відносинах, майбутнє Європи та вплив внутрішньої політики США на міжнародну безпеку. Окрім Трампа, увага приділятиметься питанням гарантій безпеки для України, незалежності європейської оборони та відносин з Китаєм.

В умовах напередодні проміжних виборів у США та посилення внутрішньополітичної боротьби у Вашингтоні Європа опинилася перед дилемою: йти на конфронтацію з Трампом чи шукати компроміс, який забезпечить підтримку США у вирішенні глобальних та регіональних конфліктів.

Мюнхенська конференція, що відбудеться 13–15 лютого, збере близько 50 глав держав і урядів, а ключовими темами стануть європейська безпека, трансатлантичні відносини, мирне врегулювання війни в Україні та зміцнення глобальної стабільності.

СШАДональд ТрампЄвросоюзМюнхенська конференція

Останні матеріали

Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 12:29
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Політика
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 08:01
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 16:35
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Політика
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 08:49
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Політика
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 07:37
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється