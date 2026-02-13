Демократи США закликають Європу протистояти Трампу на Мюнхенській конференції

Цьогорічна конференція стане майданчиком для дискусій про напруженість у трансатлантичних відносинах, майбутнє Європи та вплив внутрішньої політики США на міжнародну безпеку.

Представники Демократичної партії США планують використати Мюнхенську конференцію з безпеки, щоб закликати європейських союзників протистояти політиці президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Guardian.

Серед критиків Трампа на конференції будуть губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, конгресвумен Александрія Окасіо-Кортес, сенатор Рубен Гальєго та губернатор Мічигану Гретчен Вітмер. Вони звинувачують президента США у підриві світової репутації Америки, економічної потуги та підтримці дій Владіміра Путіна.

Водночас американську делегацію очолюватиме держсекретар США Марко Рубіо. Європейські лідери розділилися щодо того, як взаємодіяти з Трампом: частина, очолювана президентом Франції Еммануелем Макроном, виступає за рішучу дипломатію, щоб протистояти “політиці руйнування” Трампа, а інші, на чолі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, вважають за потрібне зберегти "добру волю" США для забезпечення європейської безпеки.

В умовах напередодні проміжних виборів у США та посилення внутрішньополітичної боротьби у Вашингтоні Європа опинилася перед дилемою: йти на конфронтацію з Трампом чи шукати компроміс, який забезпечить підтримку США у вирішенні глобальних та регіональних конфліктів.

Мюнхенська конференція, що відбудеться 13–15 лютого, збере близько 50 глав держав і урядів, а ключовими темами стануть європейська безпека, трансатлантичні відносини, мирне врегулювання війни в Україні та зміцнення глобальної стабільності.