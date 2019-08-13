Держфінансування надали 11 партіям

У 2019 році Нацагентство з питань запобігання корупції має розподілити між парламентськими політичними партіями 565,7 мільйонів гривень

НАЗК надало державне фінансування 11 партіям на підставі результатів останніх позачергових виборів до Верховної Ради 21 липня.

Право на отримання державного фінансування статутної діяльності отримали 11 політичних партій:

"Слуга народу",

"Опозиційна платформа – За життя",

"Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",

"Європейська солідарність",

"Голос",

"Радикальна партія Олега Ляшка",

"Сила і честь",

"Опозиційний блок",

"Українська стратегія Гройсмана",

"Партія Шарія",

"Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

За даними НАЗК, всі 11 партій виконали умови для отримання коштів з державного бюджету, зокрема зобов’язання про відкриття окремого гривневого рахунку в установі банку України

У НАЗК нагадали, що політична партія має право на отримання держфінансування, якщо на останніх виборах її список кандидатів отримав не менше 2% голосів виборців.

"Політичні партії отримують право на держфінансування їхньої статутної діяльності з дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради України, обраної на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року".

Нагадаємо, що за підрахунками ЗМІ, найбільшу частку отримає президентська партія "Слуга народу" — 537 мільйонів гривень кожного року, тобто понад 2,5 мільярди за 5 років.

Далі йдуть:

"Опозиційна платформа — за життя" — 141 млн грн за рік;

"Європейська солідарність" — 109 млн грн;

"Батьківщина" — 93 млн грн;

"Голос" — 77 млн грн;

"Сила і честь" — 54 млн грн;

"Опозиційний блок" — 40 млн грн;

"Партія Шарія" — 38 млн грн;

"Радикальна партія Ляшка" — 34 млн грн;

"Українська стратегія Гройсмана" — 27 млн грн;

"Свобода" — 26 млн грн.