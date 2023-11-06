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Держсекретар США прибув до Туреччини

06 листопада 2023, 10:52
Держсекретар США прибув до Туреччини
Getty Images
Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Туреччини для чергової дипломатичної зустрічі.

Про це пише CNN.

Блінкен прибув до Туреччини сьогодні опівночі. 

Це стане останної зупинкою в регіоні перед поїздкою до Азії.

Сьогодні він має зустрітись з турецькими офіційними особами, щоб обговорити війну Ізраїлю і Хамас.

Нагадаємо, що вчора державний секретар США Ентоні Блінкен здійснив неоголошений візит до Іраку, де мав зустріч з прем'єр-міністром Іраку Мохаммедом Шиа ас-Судані в Багдаді.

 

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