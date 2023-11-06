Держсекретар США прибув до Туреччини
06 листопада 2023, 10:52
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Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Туреччини для чергової дипломатичної зустрічі.
Про це пише CNN.
Блінкен прибув до Туреччини сьогодні опівночі.
Це стане останної зупинкою в регіоні перед поїздкою до Азії.
Сьогодні він має зустрітись з турецькими офіційними особами, щоб обговорити війну Ізраїлю і Хамас.
Нагадаємо, що вчора державний секретар США Ентоні Блінкен здійснив неоголошений візит до Іраку, де мав зустріч з прем'єр-міністром Іраку Мохаммедом Шиа ас-Судані в Багдаді.