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Десятий пакет санкцій для рф майже узгоджено, робота триває – посол Польщі в ЄС

24 лютого 2023, 15:15
Десятий пакет санкцій для рф майже узгоджено, робота триває – посол Польщі в ЄС
Фото з вільного доступу
Залишилося дочекатися позиції двох держав-членів щодо однієї з пропозицій.

Посли країн-членів Європейського Союзу практично узгодили десятий пакет санкцій для Росії, залишилося дочекатися позиції двох держав-членів щодо однієї з пропозицій. Робота триває, повідомив постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садось, пише Інтерфакс-Україна.

"Уночі Польща представила компромісну пропозицію щодо імпорту синтетичного каучуку з росії. Передбачає відповідні перехідні періоди та механізм щомісячного зниження ліміту. Ми чекаємо на остаточну позицію двох держав-членів, які хочуть продовжити імпорт цієї продукції з росії. Сподіваємося на їхні позитивні відгуки", - сказав він у п'ятницю в Брюсселі журналістам. При цьому посол не назвав, про які конкретно країни йдеться.

Говорячи про досягнуті домовленості, Садось повідомив, що посли домовилися про притягнення до відповідальності фізичних і юридичних осіб, винних у незаконній депортації українських дітей, також є політична угода щодо імпорту алмазів у координації з партнерами по G7. Крім того, посли домовилися про наступні кроки щодо атомної галузі.

"Шведське головування запевнило всі держави-члени, що інтенсивна робота щодо санкцій проти білорусі розпочнеться з понеділка", - додав він.

 

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