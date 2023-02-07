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Для громадян Німеччини росія стала головною загрозою

07 лютого 2023, 15:11
Для громадян Німеччини росія стала головною загрозою
Фото: з вільних джерел
Німецьке населення сьогодні сприймає росію як найбільшу загрозу миру у світі. Ця країна випередила Китай та Північну Корею.

Такі дані показало опитування Інституту дослідження громадської думки Allensbach спільно із Центром стратегії та вищого менеджменту, повідомляє агентство ntv.

На запитання, яка країна становитиме найбільшу загрозу у найближчі роки:

 -  82% учасників репрезентативного опитування назвали росію;

  - 60% опитаних обрали Китай;

  - 52% населення серйозною загрозою вважають ядерну державу Північну Корею.

Варто зазначити, що до початку повномасштабного вторгнення росії до України сприйняття було іншим. Так, у 2021 році лише 32% населення у віці 16 років і старше сприймали росію як найбільшу загрозу.

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