Для маршрутів пішохідного туризму в Карпатах створять 3D-анімації
Як передає Укрінформ, перше відео виклали на Фейсбук-сторінці "В похід Карпатами".
"Ми починаємо новий проєкт на нашій платформі "В похід Карпатами" - 3D-анімація маршрутів для походів. Для кожного з 108 маршрутів в Карпатах з нашого каталогу буде створено відео", - йдеться в повідомленні.
Перше відео створили для маршруту "Близниці з села Кваси" - одноденної пішохідної мандрівки протяжністю майже 22 км з населеного пункту Рахівського району Закарпатської області гірським масивом Свидівець на гору Близниця (одну з двох гір Близниць). На об’ємній анімації із зображеннями форм рельєфу місцевості нанесено головні точки маршруту, позначено джерела і зручні для туристів стоянки, є фото навколишніх краєвидів.
Пізніше, обіцяють розробники, це відео буде і на сторінці проєкту з описом маршруту, і у однойменному мобільному додатку. Нові відео маршрутів планують публікувати щодня.
"В похід Карпатами" - платформа для побудови спільноти шанувальників пішого туризму в Карпатах. Вона містить інтерактивну топографічну карту з актуальною інформацією для туристів, мобільний додаток, що може працювати без під’єднання до інтернету, каталог маршрутів для походів Карпатами.
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