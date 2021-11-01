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Для маршрутів пішохідного туризму в Карпатах створять 3D-анімації

Перше відео створили для маршруту "Близниці з села Кваси"
Понад 100 маршрутів для походів Українськими Карпатами можна буде переглянути у 3D-форматі.
Для маршрутів пішохідного туризму в Карпатах створять 3D-анімації Фото: Укрінформ

Як передає Укрінформ, перше відео виклали на Фейсбук-сторінці "В похід Карпатами". 

"Ми починаємо новий проєкт на нашій платформі "В похід Карпатами" - 3D-анімація маршрутів для походів. Для кожного з 108 маршрутів в Карпатах з нашого каталогу буде створено відео", - йдеться в повідомленні.

Перше відео створили для маршруту "Близниці з села Кваси" - одноденної пішохідної мандрівки протяжністю майже 22 км з населеного пункту Рахівського району Закарпатської області гірським масивом Свидівець на гору Близниця (одну з двох гір Близниць). На об’ємній анімації із зображеннями форм рельєфу місцевості нанесено головні точки маршруту, позначено джерела і зручні для туристів стоянки, є фото навколишніх краєвидів.  

Пізніше, обіцяють розробники, це відео буде і на сторінці проєкту з описом маршруту, і у однойменному мобільному додатку. Нові відео маршрутів планують публікувати щодня.

"В похід Карпатами" - платформа для побудови спільноти шанувальників пішого туризму в Карпатах. Вона містить інтерактивну топографічну карту з актуальною інформацією для туристів, мобільний додаток, що може працювати без під’єднання до інтернету, каталог маршрутів для походів Карпатами.

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11 01 2021 14:11
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