До Гренландії прибули данські військові

20 січня 2026, 10:05
Фото: X / Forsvaret
До Гренландії прибули додаткові солдати данської армії. На острові зараз тривають спільні з низкою європейських країн військові навчання.    
 
Про це повідомив данський мовник DR.
 
Разом із військовими до Гренландії також прибув командувач данської армії Пітер Бойсен.
 
У Збройних силах Данії кажуть, що навчання "Арктична витривалість" (Arctic Endurance) триватимуть упродовж року. Генерал-майор данської армії Сорен Андерсен зазначив, що завданням солдатів буде охорона та захист критично важливої ​​інфраструктури в Гренландії. Йдеться про порти, електростанції або нафтові установки.
 
"Наразі немає військової загрози для Гренландії. І я не бачу, щоб країна НАТО нападала на іншу країну НАТО", — каже Сорен Андерсен.    
 
Він додав, що американських солдатів також запрошують до операції "Арктична витривалість", оскільки вони є частиною НАТО і йдеться про здатність захищати північний фланг НАТО. У Збройних силах Данії зазначають, що вже проводили такі навчання влітку та у вересні 2025 року за участю Німеччини, Франції, Швеції та Норвегії. Тоді відпрацьовували розгортання сил і засобів на морі, на суші та в повітрі, а також проведення навчань, пов’язаних із захистом критичної інфраструктури Гренландії.
 
"Погода була переважно гарною, і в ту пору року світло було впродовж більшої частини дня. Тому важливо, щоб солдати тренувалися, поки лежить сніг і більшу частину доби панує темрява", — пояснив генерал-майор данської армії Сорен Андерсен.

 

