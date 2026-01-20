До Гренландії прибули данські військові

До Гренландії прибули додаткові солдати данської армії. На острові зараз тривають спільні з низкою європейських країн військові навчання.

Разом із військовими до Гренландії також прибув командувач данської армії Пітер Бойсен.

У Збройних силах Данії кажуть, що навчання "Арктична витривалість" (Arctic Endurance) триватимуть упродовж року. Генерал-майор данської армії Сорен Андерсен зазначив, що завданням солдатів буде охорона та захист критично важливої ​​інфраструктури в Гренландії. Йдеться про порти, електростанції або нафтові установки.

"Наразі немає військової загрози для Гренландії. І я не бачу, щоб країна НАТО нападала на іншу країну НАТО", — каже Сорен Андерсен.

Він додав, що американських солдатів також запрошують до операції "Арктична витривалість", оскільки вони є частиною НАТО і йдеться про здатність захищати північний фланг НАТО. У Збройних силах Данії зазначають, що вже проводили такі навчання влітку та у вересні 2025 року за участю Німеччини, Франції, Швеції та Норвегії. Тоді відпрацьовували розгортання сил і засобів на морі, на суші та в повітрі, а також проведення навчань, пов’язаних із захистом критичної інфраструктури Гренландії.