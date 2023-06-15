До повномасштабної війни в Україні працювало 1099 іранських фірм

До лютого 2022 року в Україні працювали 1099 компаній з власниками з Ісламської республіки Іран і лише 15 компаній мали прибуток.

Це показують дані Опендатабот.

Компанії з власниками з Ірану в Україні займаються оптовою торгівлею, будівництвом, ресторанним бізнесом, ІТ і консультуванням з бізнес-питань.

"Більшість бізнесів з іранським корінням в Україні зосереджена у Києві та області, а також на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині. Цікаво, що у Чернівецькій та Вінницькій областях жодної компанії з власниками з ІРІ не знайдено", - сказали в Опендатабот.

Минулого року звітність про результати роботи за рік подали лише 5% або 51 компанія з іранськими власниками.

З них лише 15 компаній мали прибуток, решта повідомили про збитки чи подали нульові декларації.

Найбільший дохід по результатах першого року війни отримало ТОВ "Зіба" — 95,1 млн грн.