До повномасштабної війни в Україні працювало 1099 іранських фірм
Це показують дані Опендатабот.
Компанії з власниками з Ірану в Україні займаються оптовою торгівлею, будівництвом, ресторанним бізнесом, ІТ і консультуванням з бізнес-питань.
"Більшість бізнесів з іранським корінням в Україні зосереджена у Києві та області, а також на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині. Цікаво, що у Чернівецькій та Вінницькій областях жодної компанії з власниками з ІРІ не знайдено", - сказали в Опендатабот.
Минулого року звітність про результати роботи за рік подали лише 5% або 51 компанія з іранськими власниками.
З них лише 15 компаній мали прибуток, решта повідомили про збитки чи подали нульові декларації.
Найбільший дохід по результатах першого року війни отримало ТОВ "Зіба" — 95,1 млн грн.Раніше стало відомо, що китайські компанії постачають деталі для іранських дронів, якими рф атакує Україну.