До росармії з 2014 року призвали не менше 40 тисяч жителів Криму

З початку окупації півострова Крим до армії рф було призвано щонайменше 40 тисяч жителів півострова.

Про повідомляє FREEДОМ.

"Це не контрактна служба, це призовна кампанія. Загалом уникнути її не можна, тому що це загрожує кримінальним переслідуванням. Покарання — від штрафу до двох років позбавлення волі. І навіть якщо людину покарали, вона все одно має служити, її все одно призивають. За нашими даними, було незаконно призвано щонайменше 40 тисяч кримчан за весь період окупації півострова", - заявила керівник "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник.

До окупаційної армії щороку призивали 6 тисяч жителів Криму, додала Скрипник.

"Із 2022 року Росія почала приховувати кількість призваних кримчан, а минулого року, імовірно, було призвано більше", - розказала керівник правозахисної організації.

Скрипник додала, що мешканців тимчасово окупованого Криму торкнулася й так звана часткова мобілізація.

"Цей указ Путіна є, по суті, насильницьким і дає змогу призивати незаконно людей уже старших за призовний вік, аж до 60 років. У вересні минулого року через цей указ дуже багато кримчан намагалися виїхати з півострова, щоб не потрапити під мобілізацію. Частина з них змогла виїхати, а частина - ні. Щоб виїхати з Криму, по суті, залишається тільки один шлях - через так званий Кримський міст. Там стоїть ФСБ, все контролюється. Від чоловіків, які підпадають під таку мобілізацію, вимагають дозвіл від військкомату, щоб виїхати", - підсумувала Скрипник.

Вона додала, що багато хто змінює місце проживання, не відповідає на телефонні дзвінки з військкоматів, робить усе можливе, щоб не потрапити до російської армії.

За її словами, чоловіки, які залишилися в Криму і бояться потрапити під мобілізацію путіна.