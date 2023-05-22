До України приїдуть 6 президентів з Африки

На початку літа Україну і росію планує відвідати делегація з 6-ти африканських президентів.

Мета візиту - нарощування експорту збіжжя з України і домовитись про експорт добрив з рф.

Про це повідомляє Associated Press.

"Делегація з шести африканських лідерів має намір провести переговори з Києвом і Москвою. Вони хочуть "ініціювати мирний процес", але також порушити гостре питання про те, як можна заплатити Росії, що перебуває під жорсткими санкціями, за експорт добрив, яких відчайдушно потребує Африка" - розказав переговорник Жан-Ів Олів'є.

Африканські лідери також планують обговорити як наростити експорт зернових вантажів з України в умовах війни і можливість обміну полоненими, заявив переговорник.

Африканська делегація хоче відвідати обидві країни в червні цього року з "миротворчою місією".

Олів'є прибув до москви і також поїде до Києва на зустрічі з високопосадовцями, аби опрацювати "логістику" майбутніх переговорів.

6 африканських президентів, ймовірно, будуть змушені їхати до Києва нічним поїздом з Польщі.

Мова йде про президентів Південної Африки, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди і Замбії.

Переговори схвалили в США, ЄС, ООН, Африканський Союз і Китай, а президент України Володимир Зеленський і російський диктатор володимир путін погодилися прийняти африканську делегацію, додав Олів'є.

Для Африки важливим є зерно і добрива, адже війна обмежила експорт зерна з України і добрив з рф, а це загострило глобальну продовольчу безпеку і голод, і Африка була одним з найбільш постраждалих континентів.

За словами Олів'є, вони також хочуть обговорити шляхи, які полегшать африканським країнам отримання поставок і оплату російських добрив,вони не перебувають під міжнародними санкціями, але США і деякі західні країни наклали санкції на російські вантажні судна.

Крім того, доступ росії до SWIFT також обмежений санкціями, через що африканським країнам важко замовляти та оплачувати критично важливі добрива.

"Нам потрібно буде мати вікно, через яке SWIFT буде уповноважений для цього конкретного пункту...Це буде на столі переговорів, і ми сподіваємося, що в такому випадку ми отримаємо підтримку росіян щодо зерна з України, і ми отримаємо підтримку українців, щоб знайти можливості для платежів і поставок російських добрив" - підсумував переговорник Жан-Ів Олів'є.