Дональд Туск анонсував візит до Києва на запрошення Зеленського

Вже найближчими днями відвідає Київ на запрошення Президента України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск найближчими днями здійснить візит до Києва. Про це він повідомив у понеділок увечері у соцмережі X (Twitter).

"На запрошення Президента України Володимира Зеленського найближчими днями буду в Києві. У цей драматичний час Україну не можна залишати на самоті", - написав Туск.

Зазначимо, що попередня особиста зустріч Володимира Зеленського та Дональда Туска відбулася 19 грудня під час візиту Президента України до Варшави.

Тоді сторони обговорили, зокрема, посилення української бойової авіації, а також оборонні проєкти в межах програми SAFE, включно зі спільним виробництвом безпілотників.

Крімтого, Генсек НАТО Марк Рютте завтра виступить у Верховній Раді України.