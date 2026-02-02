Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Дональд Туск анонсував візит до Києва на запрошення Зеленського

02 лютого 2026, 20:49
Дональд Туск анонсував візит до Києва на запрошення Зеленського
Фото:Twitter
Вже найближчими днями відвідає Київ на запрошення Президента України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск найближчими днями здійснить візит до Києва. Про це він повідомив у понеділок увечері у соцмережі X (Twitter).

"На запрошення Президента України Володимира Зеленського найближчими днями буду в Києві. У цей драматичний час Україну не можна залишати на самоті", - написав Туск.

Зазначимо, що попередня особиста зустріч Володимира Зеленського та Дональда Туска відбулася 19 грудня під час візиту Президента України до Варшави. 

Тоді сторони обговорили, зокрема, посилення української бойової авіації, а також оборонні проєкти в межах програми SAFE, включно зі спільним виробництвом безпілотників.

Крімтого, Генсек НАТО Марк Рютте завтра виступить у Верховній Раді України

 
Польщапідтримка УкраїниДональд Туск

