Дрони атакували завод у російських Чебоксарах
У ніч проти 9 грудня безпілотники атакували столицю Чуваської Республіки у рф Чебоксари.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Після вибухів у місті зафіксовано стовп диму та пожежа.
За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, у Чебоксарах, ймовірно, вражено завод "Енергозапчастина", який випускає генератори та електрообладнання. Цей завод є частиною військово-промислового комплексу рф.
Водночас росавіація ввела тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден в аеропорту Чебоксар.