Дрони атакували завод у російських Чебоксарах

росавіація ввела тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден в аеропорту Чебоксар.

У ніч проти 9 грудня безпілотники атакували столицю Чуваської Республіки у рф Чебоксари.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Після вибухів у місті зафіксовано стовп диму та пожежа.

За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, у Чебоксарах, ймовірно, вражено завод "Енергозапчастина", який випускає генератори та електрообладнання. Цей завод є частиною військово-промислового комплексу рф.

Водночас росавіація ввела тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден в аеропорту Чебоксар.