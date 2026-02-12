Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

МЗС України розкритикувало Угорщину за скарги на нафтопровід "Дружба"

12 лютого 2026, 17:58
МЗС України розкритикувало Угорщину за скарги на нафтопровід
джерело МЗС України / Telegram
Транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар.

Для України не є сюрпризом те, що Угорщина готується вчергове поскаржитися на проблеми з транзитом російської нафти через нафтопровід "Дружба". Хоча транзит нафти зупинився через цілеспрямований російський удар по Бродам 27 січня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми можемо лише порадити їм (Угорщині – ред.) звернутися до своїх "друзів" у москві з цими фотографіями. Це палаюча інфраструктура нафтопроводу "Дружба" після останнього цілеспрямованого російського удару 27 січня, який зупинив транзит нафти", - зазначив він.

При цьому він пожалкував, що Угорщина не висловила росії жодного протесту з цього приводу.

"Вони навіть не змогли вимовити слово "росія". Подвійні стандарти в кращому вигляді", - підкреслив Сибіга.

За його словами, москва перестала бути надійним постачальником, як тільки почала агресію проти України.

"І ця агресія є причиною всіх проблем. На жаль, років цієї реальності виявилося недостатньо, щоб уряд Орбана усвідомив це і диверсифікував поставки. Ми пропонуємо їм відкрити очі", - додав він.

