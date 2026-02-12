Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Орбан закликав світ не фінансувати Україну

12 лютого 2026, 18:40
Орбан закликав світ не фінансувати Україну
Фото: apnews.com
У своїх останніх заяви прем’єр фактично призначив Україну "ворогом" у передвиборчій кампанії.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав інші країни не надсилати гроші в Україну і заявив, що "війна шкодить бізнесу".

Про це повідомляє Politico.

"Зупиніть війну. Війна шкодить бізнесу", — сказав угорський політик, наголосивши на економічних наслідках конфлікту. При цьому Орбан додав, що йому не подобається слово "конкурентоспроможність", оскільки, на його думку, мало хто розуміє його значення.

У своїх останніх заяви прем’єр фактично призначив Україну "ворогом" у передвиборчій кампанії. Він наголосив, що Угорщина не підтримуватиме вступ Києва до Євросоюзу протягом найближчих 100 років. У відповідь у Києві зауважили, що ані Орбан, ані його кремлівський покровитель "стільки не проживуть".

Раніше Орбан цинічно ставив під сумнів агресію рф, заявляючи, що «незрозуміло, хто на кого напав». Крім того, прем’єр звинуватив Україну в нібито спробах позбавити Будапешт дешевого російського газу та нафти, що загрожує підвищенням цін на комунальні послуги для угорців.

Заяви Орбана викликали різку реакцію в Києві, де нагадавши, що минулого разу Угорщина "обрала не той бік" і програла.

