ПОЛІТИКА

Адміністрація Трампа таємно відправила тисячі терміналів Starlink в Іран

12 лютого 2026, 19:49
Фото: СNN
У Білому домі відмовилися коментувати виданню цю інформацію.

Адміністрація президента США Дональда Трампа таємно відправила тисячі терміналів Starlink до Ірану після жорстокого придушення демонстрацій протесту режимом аятол у січні 2026 року. 

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на чиновників США.

"Після вбивства тисяч протестувальників і введення жорстких обмежень на доступ до інтернету в січні 2026-го іранська влада спробувала придушити наростаючі заворушення. У відповідь на це США таємно ввезли до Ірану близько 6 тисяч комплектів Starlink, що стало першим випадком прямого постачання цієї технології супутникового інтернету в цю країну", — пишуть журналісти.

За словами джерел WSJ, Держдеп США останнім часом закупив близько 7 тисяч терміналів Starlink для антиурядових активістів в Ірані. 

Як заявили джерела, президент Трамп напевно був обізнаний про постачання терміналів, але точно невідомо, чи схвалював він цей план безпосередньо.

"Хоча влада США заперечує будь-який зв’язок із протестами в Ірані, операція з доставки Starlink показує, що адміністрація Трампа зробила для підтримки зусиль проти режиму аятолл набагато більше, ніж було відомо раніше", — пише WSJ.

У Білому домі відмовилися коментувати виданню цю інформацію.

Як повідомляє WSJ, мати у власності термінал Starlink — незаконно в Ірані — тобтовласнику загрожує багаторічне тюремне ув’язнення. 

"Однак, за словами аналітиків і активістів, десятки тисяч іранців однаково володіють супутниковими терміналами і використовують їх для підтримання контактів з однодумцями та обміну інформацією поза контролем урядових брандмауерів і цензорів. Іранська влада обшукує будинки і дахи підозрюваних у пошуку доказів використання Starlink", — пише видання.

При цьому, як заявили чиновники WSJ, влада США довго обговорювала доцільність відправлення терміналів Starlink в Іран. Деякі її представники стверджували, що це 2 найнебезпечніший варіант забезпечення інтернет-зв'язку в країні. 

"Побоювання з приводу ризиків цієї операції, як для американських чиновників, що доставляють термінали, так і для іранців, які отримують їх, а також ймовірність того, що до них отримають доступ прибічники режиму, не вважали достатньо серйозними, щоб скасувати купівлю та доставку, Чиновники також повідомили, що кілька американських цивільних організацій також допомагають іранцям придбати Starlink", — підсумували у WSJ.

