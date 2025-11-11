Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Дрони атакують НПЗ у російському Орську

11 листопада 2025, 13:53
Фото: www.ekathimerini.com
Потужність заводу з переробки нафти становить 6,6 млн тон на рік.
Дрони зранку, 11 листопада, атакували НПЗ у російському Орську Оренбурської області, який розташований у 1500 км від кордону з Україною.
 
Про це повідомляють росЗМІ.
 
Зазначається, що вибухи та стовп диму було видно в районі підприємства НПЗ "Орськнафтооргсинтез" – одного з найбільших нафтопереробних заводів рф.
 
"Орськнафтооргсинтез" - це один з найбільших нафтопереробних заводів росії, що розташований у місті Орськ, і входить до структури АТ "Фортеінвест", одного з ключових підприємств у промисловому блоці групи "Сафмар".
 
Потужність заводу з переробки нафти становить 6,6 млн тон на рік. До підприємства входять 4 установки первинної переробки нафти, 2 установки каталітичного риформінгу, установка гідроочищення гасу, установка гідроочищення дизельного пального, виробництво масел, бітумне виробництво.
 
Набір технологічних процесів дозволяє випускати близько 30 видів продукції: автомобільні бензини, дизельне пальне, мастила, авіагас, бітум та мазут.

 

