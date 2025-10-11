Дрони СБУ вдарили по нафтопереробному заводу "Башнафти" за 1400 км

Після удару на його території спалахнула пожежа.

Уранці 11 жовтня далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України атакували нафтопереробний завод "Башнафта-УНПЗ" у місті Уфа (республіка Башкортостан, пф), що розташований за понад 1400 км від кордону з Україною.

Про це повідомило джерело в СБУ.

Після вибухів на територію підприємства прибула пожежна техніка, над заводом здіймався густий стовп диму. За попередніми даними, внаслідок удару загорілася установка первинної переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6 - ключовий об’єкт технологічного циклу.

За словами співрозмовника в органаз, це вже третє влучання по об’єктах паливної інфраструктури в Башкортостані за останні 30 днів, і атака була спрямована на послаблення логістики постачання пального для російської армії.

"Завод в Уфі забезпечує паливом військову техніку країни-агресора. Це цілком легітимна ціль", - сказав представник СБУ.