Дрони СБУ вдарили по нафтопереробному заводу "Башнафти" за 1400 км

11 жовтня 2025, 14:11
Дрони СБУ вдарили по нафтопереробному заводу
image: afp
Після удару на його території спалахнула пожежа.

Уранці 11 жовтня далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України атакували нафтопереробний завод "Башнафта-УНПЗ" у місті Уфа (республіка Башкортостан, пф), що розташований за понад 1400 км від кордону з Україною.

Про це повідомило джерело в СБУ.

Після вибухів на територію підприємства прибула пожежна техніка, над заводом здіймався густий стовп диму. За попередніми даними, внаслідок удару загорілася установка первинної переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6 - ключовий об’єкт технологічного циклу.

За словами співрозмовника в органаз, це вже третє влучання по об’єктах паливної інфраструктури в Башкортостані за останні 30 днів, і атака була спрямована на послаблення логістики постачання пального для російської армії.

"Завод в Уфі забезпечує паливом військову техніку країни-агресора. Це цілком легітимна ціль", - сказав представник СБУ.

 
війнанафтавтрати рф

