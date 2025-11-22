Дрони уразили нафтозавод у Сизрані та підстанцію у Криму

Безпілотники підлітали до об'єкта на низькій висоті.

У ніч на 22 листопада російські об'єкти нафтопереробної та енергетичної інфраструктури вкотре стали ціллю масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Ударів зазнали місто Сизрань у Самарській області рф та тимчасово окупований Красноперекопськ у Криму.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

За повідомленнями місцевих жителів, у Сизрані, прогриміла серія вибухів. Свідки повідомили про 8–10 потужних вибухів у північній частині міста.

Головною ціллю, за попередніми даними, став місцевий нафтопереробний завод (НПЗ). Російські канали стверджують, що безпілотники підлітали до об'єкта на низькій висоті, ймовірно, з боку річки Волга. Наразі офіційні дані про масштаби руйнувань та пожежі, а також можливі жертви внаслідок нічної атаки, уточнюються.

Одночасно з подіями в Самарській області, у тимчасово окупованому Криму було зафіксовано ураження об'єкта енергетичної інфраструктури.

У місті Красноперекопськ атаковано підстанцію "Красноперекопськ 220кВ". Це об'єкт, який живить значну частину півночі півострова. Підстанція розташована поблизу Кримського содового заводу, який, також міг бути потенційною ціллю нічного удару.