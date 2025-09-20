Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Дрони ЗСУ влучили в нафтопереробні заводи в Саратові та Самарі

20 вересня 2025, 11:44
Фото з вільного доступу
Йдеться про заводи у Саратові та у Самарській області.

Уночі 20 вересня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по двох російських нафтопереробних заводах та лінійно-виробничо-диспетчерській станції.

Про це звітують у Генштабі ЗСУ.

Першою ціллю українських дронів цієї ночі став Саратовський нафтопереробний завод. Він забезпечує орієнтовно 2,54% від загального обсягу переробки в рф — це понад 7 млн тонн нафти щорічно. На обʼєкті спалахнула пожежа.

Під атакою також опинився Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області рф, який щороку переробляє понад 8,8 млн тонн нафти. Там лунали вибухи, зайнялася пожежа.

Крім того, Сили спецоперацій вдарили по об’єкту магістральної транспортної інфраструктури — лінійно-виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) «Самара». Там змішують високо- та низькосірчану нафту з різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals — до 50% від загального обсягу експорту рф.

У Генштабі додали, що всі атаковані обʼєкти залучені до забезпечення армії рф. Результати атак уточнюють.

