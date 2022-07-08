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Другий караван з продовольством у складі 4-х кораблів вийшов з портів на Одещині
Фото: Міністерство інфраструктури
Чотири балкери - MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY та RIVA WIND - вийшли з портів "Одеса" та "Чорноморськ", на їх борту майже 170 тис. тонн агропродукції, повідомило в неділю міністерство інфраструктури України.
"Після відпрацювання портами організації першого каравану поступово виходимо на більші масштабні обсяги роботи. Плануємо уже найближчим часом забезпечити здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць", - прокоментував очільник міністерства Олександр Кубраков. Незабаром планується доєднати до ініціативи й порт "Південний", уточнив він.
Фото: Мінінфраструктури
Агентство "УНН" повідомило з посиланням на Спільний координаційний центр у Стамбулі, що суховантажі GLORY і RIVA WIND везуть до Туреччини понад 100 тис. тонн кукурудзи, STAR HELENA - 45 тис. тонн борошна до Китаю, MUSTAFA NECATI 6 тиc. тонн соняшникової олії до Італії.
Фото: Мінінфраструктури
Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та ООН підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Однією зі сторін угоди також є росія.
В рамках цих домовленостей раніше вже було відправлено 4 судна: RAZONI, NAVI STAR, ROJEN та POLARNET з кукурудзою (понад 80 тис. тонн).
В Мінінфраструктури повідомляли, що Україна планує забезпечити здатність своїх трьох портів на Одещині обробляти понад 100 суден щомісяця і досягти завантаження більше 3 млн тонн агропродукції щомісяця.
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