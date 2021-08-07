Другий транш макрофінансової допомоги ЄС залежить від виконання Україною узгоджених політичних заходів

За словами Домбровскіса, Україна домоглася прогресу в реформуванні багатьох сфер, таких як державне управління, боротьба з корупцією і макроекономічна стабілізація.

Другий транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу залежить від виконання Україною узгоджених політичних заходів, повідомив виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Перший транш розміром 600 млн євро було виділено в грудні минулого року: ясна ознака європейської солідарності в цей непростий час. ЄС може виділити другий транш, коли буде виконано узгоджені заходи політики. Останнім часом намітився явний прогрес. Проте всі невиконані політичні умови мають бути швидко реалізовані, поряд зі співпрацею України з Міжнародним валютним фондом", - сказав Домбровскіс на конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі в четвер.

Він нагадав, що нова програма макрофінансової допомоги у відповідь на кризу передбачає надання 1,2 млрд євро. Також від початку 2020 року ЄС виділив понад 190 млн євро, щоб допомогти Україні впоратися з проблемами COVID-19, підтримуючи її систему охорони здоров'я, передових працівників, малий і середній бізнес і вразливі групи.

"Крім макрофінансової допомоги, Україна має просувати інші важливі реформи, щоб наблизити її до ЄС. Дозвольте мені згадати деякі з них більш детально. По-перше, судова система, де реформи Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів повинні враховувати конструктивні пропозиції Венеціанської комісії", - пояснив Домбровскіс.

Також виконавчий віце-президент Єврокомісії наголосив на важливості боротьби з корупцією.

"Ключові інституції України повинні мати сильне й незалежне керівництво та можливість виконувати свою роботу без політичного, економічного або іншого втручання. Життєво важливо, щоб Національне антикорупційне бюро було повністю незалежним. За минулі роки бюро показало свою ефективність і гідні результати. Боротьба з корупцією - ключова умова макрофінансової підтримки ЄС", - зазначив він.

Крім того, Домбровскіс звернув увагу на необхідність поліпшення бізнес-клімату та зміцнення системи корпоративного управління для державних підприємств.

"Нарешті, відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення. Хоча це відбулося на тлі сильної громадської та політичної опозиції, ця подія - тільки минулого тижня - може мати величезну користь для економіки України", - вважає він.

Домбровскіс повідомив, що відвідає Україну на святкування 30-річчя її незалежності та 23 серпня на саміті "Кримської платформи".

"Міжнародна спільнота має показати єдність. Вона має наполягати на тому, щоб Росія припинила свою безрозсудну й агресивну діяльність. Росія також повинна визнати свою роль сторони в цьому конфлікті, а не вдавати із себе простого посередника. Тут я вітаю тверду підтримку, яку Литва та країни Балтії надали захисту територіальної цілісності України. Й ми підтверджуємо політику невизнання незаконної анексії Криму. Залюбки поїду в Київ на святкування 30-річчя незалежності України та 23 серпня - на саміт "Кримської платформи", - заявив він.

Виконавчий віце-президент Єврокомісії запевнив, що ЄС продовжить зміцнювати тісне партнерство з Україною.

За словами Домбровскіса, Україна домоглася прогресу в реформуванні багатьох сфер, таких як державне управління, боротьба з корупцією і макроекономічна стабілізація. Він наголосив на важливості того, щоб ці реформи тривали, особливо щодо зміцнення верховенства права.

"Ми раді бачити рішучість керівництва України реформувати судову систему відповідно до рекомендацій Венеціанської комітету. Це важливий крок до зміцнення довіри людей до незалежної судової систем", - зазначив він.

Водночас Домбровскіс наголосив, що існують певні впливові кола, які виступають проти реформ і боротьби з корупцією.

"Тому я вітаю відданість президента Зеленського боротися з інтересами та впливом олігархів у політичному й економічному житті України", - пояснив він.

Нагадаємо, що Уряд очікує від МВФ 700 млн доларів цього року, але без траншу потрясінь не буде