Директору russia today за заклики "топити українських дітей" український суд оголосив вирок

Український суд заочно засудив до 5 років ув’язнення директора Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського через заклики до геноциду українців.

За даними СБУ, з лютого 2022 року він публічно підтримував повномасштабне вторгнення росії, виправдовував злочини росіян і закликав до геноциду українського народу.

Про це повідомляє СБУ.

Свої тези пропагандист розповсюджував під час ефірів на RT, а також через підконтрольні Teleram-канали.

"Під час слідчо-оперативних дій, зібрано докази провини колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського у злочинах проти України", - йдеться у повідомленні спецслужби.

Так, суд визнав Кузнєцова-Красовського винним за двома статтями:

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, скоєних з використанням засобів масової інформації);

ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їхнього поширення або розповсюдження таких матеріалів).

Пропагандисту призначено 5 років ув’язнення з конфіскацією майна. Проте наразі він перебуває за кордоном.



"Співробітники СБУ знають про його місцезнаходження та проводять комплексні заходи щодо притягнення винного до відповідальності", - зазначили у спецслужбі.

Антон Кузнєцов-Красовський – російський громадський діяч, журналіст, публіцист і політтехнолог. З 2020 року – директор мовлення російською мовою телеканалу RT. Українофоб.

Торік, у жовтні, у своїй передачі "Антоніми" він сказав, що потрібно топити у річці та спалювати живцем українських дітей, які вважають, що росія окупувала територію України. Також він закликав розстрілювати укранців.

