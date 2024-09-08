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ПОЛІТИКА

Джордж Буш-молодший не висловить підтримку жодному кандидату на виборах 2024 року

08 вересня 2024, 13:53
Джордж Буш-молодший не висловить підтримку жодному кандидату на виборах 2024 року
print screen: nbcnews.com
Напередодні віцепрезидент-республіканець адміністрації Буша Дік Чейні заявив, що голосуватиме за Гарріс.

Колишній президент США, республіканець Джордж Буш-молодший не планує публічно оголошувати про підтримку когось із кандидатів та озвучувати, за кого він або його дружина Лора голосуватимуть на президентських виборах у листопаді. Про це в суботу, 7 вересня, заявив представник Буша.

Про це повідомляє Reuters.

"Він вийшов із президентської політики багато років тому", - сказав речник.

Ця заява з'явилася наступного дня після того, як віцепрезидент адміністрації Буша, республіканець Дік Чейні оголосив, що переступить партійні межі й проголосує за кандидата від Демократичної партії Камалу Гарріс, а не за колишнього президента-республіканця Дональда Трампа.

Чейні, який обіймав посаду віцепрезидента за часів Буша з 2001 по 2009 рік, заявив у п'ятницю, що за 248-річну історію США ніколи не було людини, “яка становила б більшу загрозу для республіки, ніж Дональд Трамп”.

У суботу Гарріс назвала підтримку з боку Діка Чейні і його дочки колишньої конгресвумен Ліз “сміливою” за те, що вони поставили країну вище за політичну партію.

Майк Пенс, який чотири роки був віцепрезидентом Трампа, сказав, що не буде підтримувати свого колишнього боса, але й не підтримав Гарріс.

Гарріс, після того, як вступила у виборчі перегони, активізувала демократів і донорів, також опитування показують зростання її рейтингу.

Джордж Буш-молодшийВибори в США

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