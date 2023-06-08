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Еліта росії не вірить, що путін переможе у війні – Bloomberg

08 червня 2023, 14:35
Еліта росії не вірить, що путін переможе у війні – Bloomberg
Фото: Катерина Кузьміна / РБК
Навіть та російська еліта, яка підтримує вторгнення рф в Україну, вже зневірилися в перемозі у війні.

Там вважать "заморожений" конфлікт найкращим варіантом для Кремля.

Про це пише видання Bloomberg, посилаючись на 7 осіб, які мають зв’язки з владою і побажали лишитись анонімами. 

"Настрої глибокої похмурості щодо перспектив путінської війни в Україні охоплюють російську еліту, причому навіть найбільш оптимістично налаштовані вважають "заморожений" конфлікт найкращим можливим результатом для Кремля на даний момент. Багато представників політичної та бізнес-еліти втомилися від війни і хочуть, щоб вона припинилася, хоча і сумніваються, що Путін зупинить бойові дії. Попри те, що ніхто не хоче виступати проти президента РФ через вторгнення, абсолютна віра в його лідерство похитнулася", пише видання. 

Анонімні посадові особи вважають, що найбільш сприятливою перспективою стали б переговори наприкінці року, які перетворили б конфлікт на "заморожений" і дозволили б путіну проголосити піррову перемогу росіян, утримавши частину захоплених українських територій.  

Колишній радник уряду Москви Кирил Рогов, покинув країну ще на початку товргення заявив: "Еліти опинилися в глухому куті: вони бояться стати цапами-відбувайлами за безглузду війну. Дійсно дивно, наскільки поширеною серед російської еліти стала ідея про можливість того, що путін не виграє цю війну".

Bloomberg пише , що зростаюча зневіра, ймовірно, посилить перекладання відповідальності за невдале вторгнення, яке вже призвело до гострих суспільних розбіжностей.

Підрив ГЕС ускладнив конфлікт, оскільки паводкові води затопили і захоплену територію.

Крім того, дрони, які атакують росію посилюють відчуття незахищеності і все це підриває імідж путіна як гаранта безпеки рф, пише видання.

Раніше Reuters написав, що уряд росії почав частіше використовувати термін "війна".

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