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ПОЛІТИКА

Ердоган заявив, що його країна активізує зусилля, щоб допомогти припинити війну в Україні

19 вересня 2023, 21:44
Ердоган заявив, що його країна активізує зусилля, щоб допомогти припинити війну в Україні
Фото: Прямий
Він також зазначив, що зрив зернової угоди призвів до того, що світ опинився перед новою кризою.

Туреччина хоче активізувати зусилля для того, щоб війна росії проти України припинилася за умови дотримання територіальної цілісності нашої країни.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє CNN.

"Туреччина активізує зусилля щодо припинення війни шляхом дипломатії та діалогу на основі незалежності та територіальної цілісності України", - наголосив він у ході свого виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

Він також зазначив, що зрив зернової угоди призвів до того, що світ опинився перед новою кризою.

"У нас є новий план, згідно з яким ще один мільйон тонн зерна буде переданий країнам, що гостро його потребують, по всьому світу", - додав глава турецької держави.

Нагадаємо, Туреччина від початку повномасштабної війни росії проти України намагається стати посередником для врегулювання конфлікту.

Водночас Анкара продовжує активно співпрацювати з москвою, а нещодавно Ердоган навіть відвідав росію для зустрічі з диктатором путіним.

зерноЕрдоганвійна в Україні

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